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19.02.2021 13:14
Рубрика: Общество

В Мурманской области откроют экспедиционные маршруты для школьников

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Во всех муниципалитетах Мурманской области к сентябрю 2021 года будут открыты экскурсионные и экспедиционные маршруты для школьников.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба на совещании, посвященном разработке концепции развития региональной системы образования.

Как отметили участники совещания, у многих детей Заполярья нет полной картины, что такое Мурманская область и Арктика, чем богаты северные территории и какие там реализуются проекты. Власти региона намерены сделать эту информацию "частью образования".

В 2021 году в Мурманской области откроются 12 центров "Точка роста" естественнонаучной и технологической направленности, будут созданы 8 мастерских по международным стандартам "Ворлдскиллс", появится центр технологического образования "IT-Куб", отметила Ольга Дзюба.

Одобрена идея "абонемента выходного дня", дающего школьникам право бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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