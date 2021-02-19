В Мурманской области откроют экспедиционные маршруты для школьников

Во всех муниципалитетах Мурманской области к сентябрю 2021 года будут открыты экскурсионные и экспедиционные маршруты для школьников.

Об этом сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба на совещании, посвященном разработке концепции развития региональной системы образования.

Как отметили участники совещания, у многих детей Заполярья нет полной картины, что такое Мурманская область и Арктика, чем богаты северные территории и какие там реализуются проекты. Власти региона намерены сделать эту информацию "частью образования".

В 2021 году в Мурманской области откроются 12 центров "Точка роста" естественнонаучной и технологической направленности, будут созданы 8 мастерских по международным стандартам "Ворлдскиллс", появится центр технологического образования "IT-Куб", отметила Ольга Дзюба.

Одобрена идея "абонемента выходного дня", дающего школьникам право бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения.