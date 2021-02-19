В Петербурге грабитель пригрозил продавцу магазина мачете

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, который накануне вечером ограбил продуктовый магазин в Шушарах.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 летнему продавцу он пригрозил предметом, похожим на мачете - длинный нож.

- Неизвестный забрал деньги из кассового аппарата, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в главке. - Сумма ущерба составила 15000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по статье 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленника ищут.