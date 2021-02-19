В Петербурге предложили бить током переболевших коронавирусом

Инновационный метод реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, разработали ученые из Института физиологии имени И.П. Павлова РАН. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на самих исследователей, предлагается стимулировать спинной мозг электрическим током.

Предполагается, что этот инновационный метод позволит тренировать дыхание.

Существует два варианта, как пускать ток: эпидуральный, когда матрица с электродами имплантируется к позвоночнику, и накожная. Последний метод, как полагают ученые, более эффективен.

В ходе процедур специалисты стимулируют током разные отделы спинного мозга. Результаты впечатляют. В институте отмечают, что даже человек, который настолько тяжело перенес болезнь, что не мог ходить, через 12 сеансов мог стоять без посторонней помощи. Ученые объясняют это тем, что электростимуляция позволяет "взбодрить" мышцы туловища и самочувствие человека улучшается.

Проблемы с дыханием у пациентов после COVID-19 встречаются достаточно часто, особенно сложно тем, кто длительное время находился на аппаратах ИВЛ. Не меньше половины тех, кто перенес коронавирус с симптомами, нуждаются в мероприятиях по реабилитации и дыхательные упражнения показаны очень многим пациентам. Также исследователи полагают, что стимуляция током может быть эффективна при реабилитации тех, кто перенес инсульт.

Правда, пока при реабилитационных мероприятиях в Петербурге лечение током применяться не будет, поскольку сам метод еще находится в стадии научного исследования.