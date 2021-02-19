В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах

В Петербурге в пяти торговых центрах с 24 февраля откроются прививочные пункты, где можно будет вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает администрация Петербурга.

Также городские власти рассматривают возможность открытия таких пунктов в еще 10 ТЦ. Стоит отметить, что во всех торговых комплексах вакцинация будет проходить не в холлах, а в специальных помещениях, где есть возможность для хранения вакцины.

Перед прививкой пациентов будут осматривать врачи.

Сейчас в Петербурге открыто 126 пунктов вакцинации от COVID-19, из них 107 - в поликлиниках. Кроме того открываются пункты вакцинации в вузах, например, прививку можно сделать в Политехе. Также начали делать прививки в Михайловском театре.

А вот мобильный пункт вакцинации в карете "скорой" у станции метро "Академическая" проработал всего сутки. Сейчас городские власти сделали ставку на вакцинацию в стационарах.