В Петербурге у генконсульства Украины с ножом напали на мужчину

В Петербурге возле дома №1В по улице Бонч-Бруевича, где располагается генеральное консульство Украины, с ножом напали на мужчину.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший является работником учреждения. Когда мужчина находился на улице, к нему подошел неизвестный и ударил его ножом.

Возле здания в этот момент находились полицейские. Они скрутили нападавшего и доставили в ближайший отдел полиции.

Раненому мужчине полицейские вызвали "скорую". Сейчас пострадавший госпитализирован.