В Петербурге ударили ножом смотрителя маяка

В Петербурге на Толбухином маяке произошло нападение на смотрителя.

С ножевым ранением 49-летний мужчина госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сейчас полиция проверяет все обстоятельства случившегося. Ранение у мужчины серьезное, состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Маяк находится в Кронштадте, который еще называют островом маяков. Их стоят в отдалении от жилых домов, промышленных предприятий, иногда их посещают туристы.

По предварительным данным, на маяке были обнаружены следы застолья: бутылки с алкоголем, стаканы, сигареты.