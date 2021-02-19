В Петербурге водитель Porsche обстрелял пешехода

В Петербурге водитель автомобиля Porsche Cayenne обстрелял пешехода из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, возле станции метро "Академическая" прохожий переходил дорогу по "зебре". В это время к переходу подъехала элитная иномарка. Пешеход ее задел.

Тогда из машины вышел водитель, достал травматический пистолет и начал стрелять по пешеходу. Прохожего спасла толстая куртка. Мужчина убежал с места происшествия и сообщил о случившемся в полицию.

Водителя элитной иномарки задержали. Известно, что ему 30 лет, он является бизнесменом. Водитель находится под подпиской о невыезде, полиция вменяет ему хулиганство.