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19.02.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

В Северодвинске осудили тренера, вкалывавшего подросткам допинг

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Северодвинске 50-летний инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса признан виновным в склонении подростков к употреблению допинга.

Как сообщили в Архангельском областном суде, тренер сам делал подопечным уколы запрещенного в спорте допинга - тестостерона. Это выяснилось после того, как другой сотрудник ФОКа заметил характерные перемены в физических параметрах одного из подростков. После очередного укола тренера задержали сотрудники полиции, запрещенный препарат был изъят.

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В то же время специалисты РУСАДА - российской антидопинговой организации - обнаружили тестостерон у одного из воспитанников северодвинского тренера. Юношу дисквалифицировали на четыре года.

На тренера возбудили дело по статье УК РФ, которая применяется исключительно редко: склонение спортсмена другим специалистом в этой сфере к использованию запрещенных в спорте субстанций.

Осужденный отрицал не только то, что он делал подопечным уколы, но и вообще свою причастность к тренерской работе. По его словам, подопечные сами раздобыли тестостерон и вкалывали его себе на свой страх и риск. Он якобы только следил за порядком в спортзале, выключал там свет и выполнял тому подобную работу. Однако суд установил, что его должность инструктора включала в себя обязанности тренера.

Подростки рассказали в суде, что опытный наставник был для них авторитетом, они во всем доверяли ему, как отцу. Мужчина занимался с ними еще в кадетской школе, где работал учителем физкультуры. Затем он перешел в физкультурно-оздоровительный комплекс и предложил детям ходить туда к нему на занятия пауэрлифтингом.

Воспитанники успешно выступали на соревнованиях, но тренер, по их словам, часто бывал недоволен тем, что показатели существенно не растут. Он уговаривал их принимать тестостерон, чтобы улучшить результаты. Наставник уверял, что его якобы принимают все, только рассказывать об этом никому нельзя.

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Запрещенный в спорте препарат осужденный тщательно прятал, а использованные шприцы, флаконы и ампулы всегда уносил из ФОКа. Родители юных спортсменов были не в курсе происходящего.

После случившегося тренеру предложили уволиться. Он написал заявление, но затем отозвал его. Во время судебного разбирательства инструктор продолжал работать в ФОКе.

Областной суд согласился с приговором Северодвинского горсуда. Тренер, мастер спорта, победитель и призер соревнований, пенсионер МВД признан виновным и осужден. Но от наказания его освободили в связи с тем, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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