Продолжается обновление и модернизация детских поликлиник и больниц. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" детская поликлиника Астрахани получила многофункциональный лор-комбайн и другое современное оборудование. А в Свердловской области завершены капремонт и модернизация одной из крупнейших детских поликлиник.

В обновленных детских поликлиниках и больницах дети не хотят выпускать из рук игрушки, а родители не торопятся из них уходить домой. Фото: Татьяна Андреева

Астраханка Ксения Тимофеева еще будучи ребенком наблюдалась в детской городской поликлинике № 5, а потом пришла сюда лечить дочку Яну. Девушка рассказала "РГ", что за прошедшие годы поликлиника здорово изменилась: исчезли очереди, так как к врачу все идут по записи. Появились уютные детские уголки с бизибордами, инфоматы. Есть веселые указатели, по которым они с ребенком теперь учат цвета: к педиатру - зеленая табличка, в лабораторию - оранжевая. Но самое главное, что все необходимые специализированные обследования теперь делают на месте, не направляя в другие медучреждения.

"В 2019-2020 годах нам полностью обновили оборудование - это было очень своевременно, так как уже подходил срок эксплуатации у наших аппаратов. Поставили и оборудование, которого раньше не было: спирограф - для исследования нарушений органов дыхания, электроэнцефалограф, риноларингофиброскоп и лор-комбайн, аппарат для импульсной магнитотерапии и многое другое", - рассказала главный врач детской городской поликлиники № 5 Валентина Сангаджиева. Кроме этого медучреждение получило и современное компьютерное оснащение. Записаться к врачу или на процедуры теперь можно несколькими способами: через кол-центр, электронную регистратуру, сайт госуслуг или по инфомату в холле.

Разноцветные пирамидки и азбука на полу - так теперь выглядят зоны ожидания в детской поликлинике Режа Свердловской области, где недавно завершили капитальный ремонт по нацпроекту "Здравоохранение". На стендах висят фотографии поликлиники, сделанные до ремонта, с обшарпанными стенами и менее радужной обстановкой. Хотя посетители чувствуют разницу и без них.

Дети не хотят выпускать из рук игрушки, а родители не торопятся уходить домой, ожидая врачебный прием и физиопроцедуры. Добиться этого эффекта удалось в течение года с помощью средств федерального и областного бюджета. Часть требуемой суммы вложили спонсоры (около пяти миллионов).

По словам старшей медсестры городской ЦРБ Натальи Федоровских, все оснащено по принципам "бережливой поликлиники": кол-центр, инфомат для электронных талонов, комнаты для грудного кормления и отдыха, в которых можно собрать кубики или порисовать. Раньше поликлиника делила помещение с женской консультацией. Сейчас места хватает, чтобы развести более трех тысяч пациентов на две очереди в регистратуру - для здоровых и больных. Из соседнего здания сюда переехала молочная кухня.

Филиал № 1 детского поликлинического отделения включает три педиатрических участка. Первую медпомощь оказывают фельдшера и трудоустроенные по госпрограмме "Земский доктор" целевики.

- Нам важно решить две проблемы: обновить материальную базу и привлечь местные кадры. Благодаря нацпроекту мы создали комфортные условия для работников и пациентов, отвечая современным стандартам по планировке и оборудованию кабинетов. В кадровом наборе прогресс тоже есть: в этом году трудоустроятся семь человек из Режа, которые обучаются по целевому направлению в Уральском государственном медуниверситете (всего их в вузе 39), - отмечает главврач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Он считает, что обеспечить доступность медицинских услуг невозможно без дополнительной финподдержки. На субсидии режевцы год назад также смогли получить несколько модульных ФАПов, дооснастить парк скорой помощи и наладить работу телемедицины. К слову, в регионе за 2019-2020 годы открылись две детских поликлиники, а свои отделения для приема несовершеннолетних обновили 96,6 процента медучреждений.

Только цифры

Почти миллион женщин в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получили медицинскую помощь во время беременности, родов и после. В том числе за счет родовых сертификатов.

В 95 процентах региональных и федеральных детских поликлиниках в 2020 году было оптимизировано время ожидания в очереди.

Оно сократилось до 13 минут - у кабинета врача и до 7 минут - в очереди в регистратуру.

В прошлом году сократилась младенческая смертности - до 4,4 на тысячу родившихся, при плановом значении - 4,9.