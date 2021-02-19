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19.02.2021 23:15
Рубрика: Общество

Снегопад - не беда

Крым завалило снегом
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Крым - в снежной блокаде. Впервые в своей истории закрылся Крымский мост. Почти 300 машин и автобусов застряли с двух его сторон из-за снегопада.

Но для полуострова, испытывающего дефицит воды, снегопад в целом во благо.

"Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

И это действительно так, но об этих плюсах крымчане подумают позже. Пока же ситуация серьезная. Информация напоминает сводки из зоны ЧС. По данным МЧС, в Керченском регионе на востоке полуострова при ветре до 25 метров в секунду выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова достигает полуметра.

Водителей проинформировали о проблемах на трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри. Движение общественного транспорта прекращено в поселках Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное. Автобусы просто застряли в сугробах. Для их вызволения из снежного плена привлекли тракторы. Пассажиров эвакуировали силами МЧС.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Со стороны Краснодарского края на подступах к мосту организовано дежурство спасателей. На 130-м километре автодороги А-290 в районе станицы Тамань развернут мобильный пункт обогрева Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, оборудованный всем необходимым имуществом. Водителей предупреждают переждать непогоду в Анапаском районе.

Для расчистки дорог задействованы силы МЧС, "Черноморнефтегаза", Росгвардии и минобороны.

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