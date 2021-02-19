Крымский мост очистят от снега за несколько часов

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив закрыто сегодня с раннего утра из-за сильного снегопада, сообщил замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в эфире Радио Крым.

- В связи с обильным выпадением осадков, налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор "Тамань" приняло решение временном перекрыть Крымский моста и приступить к очистке дорожного полотна, - сказал Лукашенко.

По его словам, расчистка дороги на Крымском мосту может занять несколько часов. Однако сейчас сильный снегопад продолжается, поэтому сложно определить точное время окончания работ.

На подъездах к Крымскому мосту выставлены посты ГИБДД, которые разворачивают автомобили. Водителям советуют переждать непогоду в ближайших городах или отложить поездку.

Из-за снегопада также возникли заторы на трассе "Таврида".