На Дону дети-инвалиды получили право на приоритетное медобслуживание

На Дону законодательно закреплено право детей с ограниченными возможностями здоровья на внеочередное получение помощи в медицинских организациях региона.

Соответствующие поправки внесены парламентариями в областной закон "О социальной поддержке детства в Ростовской области".

По словам руководителя регионального отделения ВОРДИ (организации родителей, воспитывающих детей-инвалидов) Карины Мирзоевой проблема впервые поднималась несколько лет назад: "К нам часто обращались родители, рассказывая, что некоторые учреждения, которые они посещают с детьми, например, поликлиники, отказывают в приеме без очереди".

Как отметил спикер донского парламента Александр Ищенко, Ростовская область одна из первых в стране приняла решение реализовать аналогичное предложение Социального форума.

- Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья теперь получили право на приоритетное обслуживание. Очевидно, что в силу особенностей своего состояния, поведения они должны пользоваться таким правом. Надеюсь, что все остальные жители области с пониманием воспримут принятие такой меры. Мне кажется, что это очень важно и с человеческой точки зрения, - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области.