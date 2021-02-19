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19.02.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани убийцу пожилой супружеской пары посадили на 18 лет

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд вынес приговор 47-летнему уроженцу Армении, который почти 14 лет назад вместе с сообщником убил двух пенсионеров, сдававших им комнату. Как сообщили в пресс-службе суда, решение о наказании было принято с помощью присяжных.

Фото: iStock
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- На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановил приговор. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также судом частично удовлетворен иск потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением в размере 1 миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что убийства мужчина с сообщником совершили в мае 2007 года в Адлерском районе Сочи. Они напали на пожилую пару, чтобы завладеть их имуществом. 75-летнюю женщину задушил сообщник осужденного сегодня мужчины, а он сам убил 80-летнего пенсионера. Забрать у стариков преступники ничего не успели, потому что их увидел случайный свидетель. Его злоумышленники тоже попытались убить, но тот смог спрыгнуть с балкона второго этажа и позвать на помощь.

Преступника удалось поймать случайно - в 2017 году он сбил пешехода в Ростове-на-Дону, после чего и был задержан. Личность его сообщника установить так и не удалось, его продолжают разыскивать.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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