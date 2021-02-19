Судно с отравившимися моряками в Керченском проливе отправят к причалу

Эвакуацию моряков, которые находятся на судне April в Керченском проливе, решили провести у морского причала прямо в порту Кавказ. Сейчас судно стоит на якорной стоянке порта, сообщил "РГ" " пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

- Эвакуацию решили проводить не через морской буксир "Меркурий". Он пока находится рядом и обеспечивает безопасность. Сейчас ждут, когда освободится морской причал в порту Кавказ и наладится погода, туда уже подойдет аварийное судно с экипажем отравившимся. Их там снимут, передадут врачам. Пока на борт April врач не поднимался, отравившихся не осматривали, - рассказал Кравченко.

Как сообщалось ранее, экипаж сухогруза April под флагом Панамы готовят к эвакуации в порте Кавказ в Керченском проливе. Шесть человек на нем почувствовали себя плохо днем 19 февраля. По словам капитана, они отравились. Позднее старший механик скончался, еще пятерых решено эвакуировать.