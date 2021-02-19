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19.02.2021 23:05
Рубрика: Экономика

Пробили пробку

В Астраханской области открыли движение по новому мосту через Ахтубу
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Новый железнодорожный мост через реку Ахтуба протяженностью полкилометра и стоимостью более 3 миллиардов рублей запустили 19 февраля в Астраханской области. С его открытием в два раза выросла пропускная способность железнодорожной линии, являющейся одним из ключевых пунктов транспортного коридора Север - Юг, объединяющего Сибирь и Москву с портами Юга России: Каспия, Азова и Черноморья.

Первым над Ахтубой по новому мосту проходит тяжелый товарный состав: 40 вагонов, груженных 3,6 тысячами тонн минеральных удобрений, держат курс из Казахстана в Белореченск Туапсинского района. Испытание на прочность пройдено, и идущий навстречу товарняк, будто ликуя, приветствует собрата гудком.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги, старый однопутный мост через Ахтубу, построенный 85 лет назад, не был рассчитан на современные нагрузки, поэтому приняли решение строить новый. Подготовка началась еще 10 лет назад, к работам приступили в 2017 году. Этот участок был одним из самых узких мест, который сдерживал развитие дороги. Новый мост позволит увеличить грузопоток с 75 пар пассажирских и грузовых составов в сутки до 153.

- Сложно было работать в природных условиях: весной паводковые воды затопляли все вокруг, а с казахских степей дул назарбай - холодный ветер с порывами до 25 метров в секунду, - рассказал об особенностях работ гендиректор строительной компании Михаил Савочкин. Но стройка не останавливалась и в карантин.

Детали нового моста везли с Чеховского завода металлоконструкций и собирали на месте. Конструкцию держат 134 полутораметровые сваи с более чем 30-метровой глубины, основание укрепили 15 тысячами кубометров бетона.

"Теперь 100 лет простоит!" - уверяют строители. Пропускная способность моста -12 тысяч тонн в сутки, скорость движения - до 100 км/ч, этого достаточно, чтобы обеспечить рост грузопотока до 20 млн тонн в год.

Сейчас через Астрахань в южные порты везут нефть, стройматериалы, зерно, продукты, в 2020 году объемы перевозок на астраханском участке Приволжской железной дороги составили 8,7 млн тонн.

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