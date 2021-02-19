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19.02.2021 19:20

В Астраханской области открыли новый железнодорожный мост

Текст: Наталья Коротченко
Железнодорожный мостовой переход над рекой Ахтубой открыли в Астраханской области на 1485-м километре участка Аксарайская - Трусово. Объект построили рядом с действующим однопутным мостом, действующим с 1936 года. Теперь "чугунка" от Верхнего Баскунчака до Астрахани станет полностью двухпутной.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Символический старт работе нового транспортного объекта в Астраханской области дал губернатор Игорь Бабушкин, - сообщает пресс-служба главы региона.

- Для Астраханской области компания "РЖД" - давний стратегический партнер, - заявил Игорь Бабушкин. - Строительство нового моста будет содействовать развитию международного транспортного коридора "Север-Юг" и российско-иранских взаимовыгодных отношений.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Строительство моста начало в 2017 году, причем стройка не останавливалась и в карантин. В работах были заняты около одной тысячи человек, большинство из них - жители Астраханской области. Протяженность объекта - около полукилометра, надежность моста обеспечивают 134 полутораметровые сваи, закрепленные на глубине от 18 до 33 метров. Конструкцию доставляли с Чеховского завода и собирали на месте.

По старому мосту проезжали до 75 пар пассажирских и грузовых составов в сутки, он не был рассчитан на современные нагрузки и не пропускал негабаритные грузы. Кроме того, поезда вынуждены были уступать друг другу дорогу, ожидая на станции.

С введением нового моста пропускная способность участка, через который из Сибири и Москвы в порты Каспия, Азова и Черноморья везут зерно, нефть, овощи, стройматериалы и другие грузы увеличилась до 153 пар поездов в сутки. Пропускная способность моста - 12 тысяч тонн в сутки, скорость движения - до 100 км/час. Это позволит усовершенствовать технологию перевозочного процесса с учётом роста грузопотока в направлении портов Юга России.

Инвестиции ОАО "РЖД" в строительство моста составили 3 млрд рублей. За прошлый год компания вложила в инфраструктурные проекты на территории Астраханской области более 1 млрд. рублей. До конца 2025 года ожидаемый приток инвестиций - 11,5 млрд. рублей.

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