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19.02.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Керченском проливе эвакуируют моряков с панамского судна

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экипаж сухогруза April под флагом Панамы готовят к эвакуации в порте Кавказ в Керченском проливе. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, плохо себя почувствовали шесть из восьми моряков на судне, один из них скончался.

Фото: www3.nhk.or.jp
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- По словам капитана судна, у части членов экипажа признаки тяжелого пищевого отравления. К борту судна был направлен буксир "Меркурий", чтобы снять людей. Судовладелец в конце концов дал добро на медицинскую эвакуацию. Несколько часов из-за шторма людей нельзя было снять, - отметил Кравченко.

За это время судно перешло на якорную стоянку порта Кавказ, теперь буксир должен начать эвакуацию. Один из шести заболевших моряков скончался, это старший механик. Остальные пока в среднем состоянии.

Грузовое судно April длиной 76 метров было спущено на воду в 1991 году. 20 февраля оно должно было прибыть в город-порт Самсун на севере Турции.

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