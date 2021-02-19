В Керченском проливе эвакуируют моряков с панамского судна

Экипаж сухогруза April под флагом Панамы готовят к эвакуации в порте Кавказ в Керченском проливе. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, плохо себя почувствовали шесть из восьми моряков на судне, один из них скончался.

- По словам капитана судна, у части членов экипажа признаки тяжелого пищевого отравления. К борту судна был направлен буксир "Меркурий", чтобы снять людей. Судовладелец в конце концов дал добро на медицинскую эвакуацию. Несколько часов из-за шторма людей нельзя было снять, - отметил Кравченко.

За это время судно перешло на якорную стоянку порта Кавказ, теперь буксир должен начать эвакуацию. Один из шести заболевших моряков скончался, это старший механик. Остальные пока в среднем состоянии.

Грузовое судно April длиной 76 метров было спущено на воду в 1991 году. 20 февраля оно должно было прибыть в город-порт Самсун на севере Турции.