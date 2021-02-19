Новости

В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
В Москве вдвое выросло число аптек, принимающих электронные рецепты 08:56
В Красноярске неизвестный бросил фейерверк в машину главы горсовета 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
19.02.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму из-за обильного снегопада и сложной обстановки на дорогах полуострова отложен выезд рейсовых автобусов, следующих на материковую часть РФ через Крымский мост.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей

Об этом "РГ" сообщил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

- Дана команда всем автовокзала полуострова и тем автобусам, которые выезжают на материковую часть РФ, временно осуществлять отстой на территории вокзалов, - пояснил Лукашенко. - Извиняемся перед пассажирами, и просим переждать до момента открытия движения по Крымскому мосту.

В самом восточном городе Крыма Керчи, где за минувшую ночь выпало около месячной нормы осадков, автобусы, которые должны были следовать на материк, пока тожен остаются на автовокзалах.

Напомним, в пятницу утром движение по Крымскому мосту было временно приостановлено из-за сильного снегопада для очистки дорожного полотна. На въезде на Крымский мост со стороны полуострова выставлены посты ГИБДД, которые разворачивают автомобилистов в Керчь.

Полная очистка моста от снега может занять несколько часов. За сутки на обработку четырех полос моста израсходовано 300 тонн противогололедных материалов и 70 кубометров водно-солевого рассола.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Мост через Керченский пролив Перезимовать

Главное сегодня

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг