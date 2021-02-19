В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком

В Крыму из-за обильного снегопада и сложной обстановки на дорогах полуострова отложен выезд рейсовых автобусов, следующих на материковую часть РФ через Крымский мост.

Об этом "РГ" сообщил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

- Дана команда всем автовокзала полуострова и тем автобусам, которые выезжают на материковую часть РФ, временно осуществлять отстой на территории вокзалов, - пояснил Лукашенко. - Извиняемся перед пассажирами, и просим переждать до момента открытия движения по Крымскому мосту.

В самом восточном городе Крыма Керчи, где за минувшую ночь выпало около месячной нормы осадков, автобусы, которые должны были следовать на материк, пока тожен остаются на автовокзалах.

Напомним, в пятницу утром движение по Крымскому мосту было временно приостановлено из-за сильного снегопада для очистки дорожного полотна. На въезде на Крымский мост со стороны полуострова выставлены посты ГИБДД, которые разворачивают автомобилистов в Керчь.

Полная очистка моста от снега может занять несколько часов. За сутки на обработку четырех полос моста израсходовано 300 тонн противогололедных материалов и 70 кубометров водно-солевого рассола.