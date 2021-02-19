В Ростове двое рабочих рекламной фирмы разбились насмерть

В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался на проспекте Стачки в автовышку, в люльке которой находились двое рабочих рекламной фирмы. В результате ДТП мужчины 26 и 28 лет упали с большой высоты.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, один из рабочих упал на железнодорожные пути и разбился насмерть. Другой был госпитализирован.

Позже появилась информация, что пострадавший, несмотря на оказанную медиками помощь, скончался.

"По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.