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19.02.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В Волжском из-за взрывчатки эвакуировали жителей многоэтажки

Текст: Николай Грищенко

В городе Волжском Волгоградской области жители многоэтажного дома № 10 на улице Дружбы были эвакуированы в безопасное место. Причиной проведения мероприятий стало взрывное устройство в виде тротиловой шашки.

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Как сообщает ТАСС, взрывоопасный предмет был найден в одном из подъездов дома.

После эвакуации жильцов саперы осмотрели устройство и поместили его в специальный контейнер для транспортировки и дальнейшего разминирования в безопасном месте.

Происхождение тротиловой шашки устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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