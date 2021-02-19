В Волжском из-за взрывчатки эвакуировали жителей многоэтажки

В городе Волжском Волгоградской области жители многоэтажного дома № 10 на улице Дружбы были эвакуированы в безопасное место. Причиной проведения мероприятий стало взрывное устройство в виде тротиловой шашки.

Как сообщает ТАСС, взрывоопасный предмет был найден в одном из подъездов дома.

После эвакуации жильцов саперы осмотрели устройство и поместили его в специальный контейнер для транспортировки и дальнейшего разминирования в безопасном месте.

Происхождение тротиловой шашки устанавливают сотрудники правоохранительных органов.