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19.02.2021 13:22
Рубрика: Экономика

Активно расселяющие "аварийки" регионы получат федеральные деньги раньше

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

У регионов, которые много строят и расселяют аварийное жилье с опережением, сроки федерального софинансирования будут сдвинуты. То есть деньги они получат раньше, чем изначально закладывалось в госпрограммы.

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Об этом стало известно в ходе визита заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в Екатеринбург.

- Для всех, готовых перевыполнять планы, мы найдем возможность сдвинуть финансирование.по всем программам. Особенно важно для нас комплексное развитие территорий: если есть аварийное жилье - вот потенциально готовые площадки под него, - сказал он.

По данным полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, регионы уже подобрали согласно комплексному развитию территорий 67 площадок, там планируется построить 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья. По темпам переселения из аварийных домов в округе лидируют Тюменская область и Югра, а в целом превышают среднероссийский показатель четыре субъекта.

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