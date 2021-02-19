Губернатор Тюменской области назвал доверие платформой для экономики

Круглый стол по лучшим практикам взаимодействия власти с населением на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" в онлайн-режиме провел экспертный институт социальных исследований. Вопросы главам Тюменской и Калужской областей, Камчатского края и Севастополя задала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Поводом для разговора под общим названием "Губернаторы новой волны: от доверия - к результату" послужил факт, что в начале февраля президент страны Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности руководителей регионов. Среди 20 показателей на первом месте оказалось доверие. По словам модератора, все участники встречи, по итогам прошлогодних исследований названные губернаторами новой волны, не понаслышке знают, что такое качественная обратная связь от жителей территории.

Для тюменского губернатора Александра Моора доверие - платформа для экономического роста, а его идеальная формула выражается в сочетании личного участия, диалога и результата. Если после обратной связи результат нулевой, все, что было раньше, воспринимается как пустая болтовня. В качестве примера, как следует контактировать с земляками, Моор привел первый опыт массового голосования относительно судьбы кинотеатра "Юбилейный" на площади 400-летия Тюмени.

- 2013 год. Старое здание уже 15 лет как не работало, а у нас были планы благоустроить центр города. В Интернете развернулась жесткая дискуссия. Люди голосовали две недели. На тот момент этим правом обладали 450 тысяч горожан. Воспользовались им более 100 тысяч человек, причем за снос выступили 95 процентов из них. После того как "Юбилейный" убрали, попыток опротестовать решение не поступало, - рассказал губернатор.

Он также привел в пример активное голосование по поводу мусорной реформы. В начале 2019 года новый тариф на вывоз ТБО, рассчитанный по жилой площади, тюменцы назвали несправедливым и в Интернете выступили за другой тариф - с человека. Власти оставалось прислушаться к мнению 86 тысяч проголосовавших, а также разработать пакет мер поддержки для многодетных семей, которые бы в этом случае пострадали больше всех.

Прямую линию главы Тюменской области, где он объяснял, почему важно принять борт из китайского Уханя, первичной зоны заражения коронавирусом, одновременно смотрели 750 тысяч человек - волну негатива удалось снять. А проект "Советник губернатора" представители ЭИСИ вообще считают уникальным и хотят рекомендовать другим регионам. Благодаря этой инициативе Тюмень, например, раньше остальных субъектов РФ одобрила материнский капитал на первого ребенка в семье.

- Если новый канал помогает решать проблемы, тогда его существование оправданно, а если он создан для того, чтобы засветиться, то это не работает, - подчеркнул Александр Моор. - Надо быть максимально естественным, искренним и честным. Доверие - понятие двухстороннее: ты должен доверять людям и сам внушать доверие.

Между тем

80 из 85 руководителей субъектов РФ непрерывно ведут аккаунты в социальных сетях, таким образом формируя уникальный вид медиа - оперативный и довольно влиятельный. Лучшие практики, которые они при этом используют: живой язык, без канцеляризмов и пресс-релизов; личный контент; личные ответы на комментарии, обращения, вопросы; обязательная проверка результатов; прямые эфиры.