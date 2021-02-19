Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года

Льготные ипотечные программы в каком-то формате будут продлены после 2024 года.

Правительство предложит новые механизмы реализации, но сама ипотека продолжит свое существование, заявил зампредседателя Марат Хуснуллин на совещании с губернаторами в Екатеринбурге.

В 2020 году Уральский федеральный округ привлек 425 миллиардов рублей по разным программам, в том числе - по сельской и льготной ипотеке. Это 191 тысяча жилищных кредитов. Причем, 75 процентов средств было выдано в Свердловской и Челябинской областях, а также в Югре.