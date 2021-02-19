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19.02.2021 13:35
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Льготная ипотека будет продлена после 2024 года

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Льготные ипотечные программы в каком-то формате будут продлены после 2024 года.

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Правительство предложит новые механизмы реализации, но сама ипотека продолжит свое существование, заявил зампредседателя Марат Хуснуллин на совещании с губернаторами в Екатеринбурге.

В 2020 году Уральский федеральный округ привлек 425 миллиардов рублей по разным программам, в том числе - по сельской и льготной ипотеке. Это 191 тысяча жилищных кредитов. Причем, 75 процентов средств было выдано в Свердловской и Челябинской областях, а также в Югре.

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область УрФО ХМАО Рынок кредитования

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