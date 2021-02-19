Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию

Правительство РФ ставит перед собой амбициозную задачу на 30 процентов сократить инвестиционный строительный цикл. С учетом того, что оборот рынка в целом составляет 10 триллионов рублей в год, это позволит получить дополнительно два-три триллиона.

Об этом в пятницу заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании в уральском полпредстве.

Также он призвал губернаторов пересмотреть подходы к градостроительному планированию, машиноместам, созданию условий для бизнеса, работе сетевых организаций. Тогда отрасль выполнит все поручения главы государства и показатели нацпроекта "Жилье".

- За прошлый год мы приняли около 100 нормативных документов, облегчающих процесс строительства. Но без субъектов РФ, муниципалитетов эту задачу не решить, - подчеркнул зампред правительства.

По его оценке, УрФО имеет самый большой потенциал во многих сферах, в том числе - по вводу жилья. Поэтому здесь можно ставить планку выше, чем заложено в нацпроект. Если целевой показатель равен 0,82 квадратных метра в год на одного жителя, то округу по силам и больше метра. Тюменская область, в частности, уже достигла 1,026 метра. В среднем же пока по УрФО сдают 0,5 метра на человека.

Несмотря на пандемию, в 2020-м федеральный округ прибавил почти 2 процента в объемах ввода жилья. Самую значительную динамику показали Югра (плюс 18 процентов) и Ямал (плюс 17). Челябинская область приросла на 1,5 процента.