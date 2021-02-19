Легко ли студентам колледжа устроиться на практику

Многие студенты техникумов думают, что производственную практику будут проходить непременно в стенах офисов или на соседнем предприятии. Директора учреждений среднего профобразования Свердловской области, которые участвовали в редакционном "совете экспертов", развеяли эти мифы: их выпускники трудоустраиваются уже с четвертого курса, а стажировки проходят по всей России.

Например, Екатеринбургский экономико-технологический колледж (ЕЭТК) заключил 24 договора о социальном партнерстве с компаниями, где студенты в последующем могут получить рабочее место. Среди таких - крупнейший в регионе хлебопекарный завод, который скоро откроет еще одну производственную площадку в поселке Кольцово. Его сотрудничество с учреждением среднего профобразования длится более 80 лет.

- На базе колледжа за прошлый год создано 10 мастерских, оборудованных по последнему слову техники, чтобы осваивать практические навыки. Там ребята сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, получают паспорт компетенций, востребованный на рынке труда. Здесь в рамках федерального проекта по профориентации освоить профессию могут и школьники, - поясняет Владимир Вертиль, директор ЕЭТК.

- На самом деле наши студенты проходят практику в разных уголках России: Амурской, Иркутской области, Новосибирске. Были и на Дальнем Востоке в Певеке (город Чукотского автономного округа), где строилась первая плавучая атомная электростанция. Это незабываемый опыт. Программы подготовки специалистов мы согласуем с работодателями, - говорит Валерий Чистяков, директор Екатеринбургского монтажного колледжа.

В частности, учреждения СПО организуют центры содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации, которые помогают определиться с будущей профессией. Всего рабочие места после окончания уральских техникумов по специальности находят от 40-60-ти до 93 процентов человек. Остальные поступают в университеты, идут служить в армию либо берут декретный отпуск, рассказывают эксперты.

Кто еще востребован, помимо технологов и монтажников? Безусловно, медики. На начальном этапе бывшие школьники могут работать в кол-центре, созданном при Свердловском областном медколледже (СОМК): регулярно ребята дистанционно сопровождают заболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию жителей. Студентов обучают первостепенным навыкам: уходу за пациентом с целью его реабилитации.

- Учащиеся со специалистами и педагогами также нередко выезжают в села, чтобы оказать первую медпомощь. Для этого по нашему проекту были разработаны уникальные передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе КАМАЗов. За счет чего жители удаленных территорий проходят медицинский осмотр с участием наших студентов, а те, в свою очередь, практикуются, - делится директор СОМК Ирина Левина.

В регионе готовят и мастеров народных художественных промыслов. По словам Людмилы Павленко, директора Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, нижнетагильского филиала московской академии имени Строганова, их разбирают тоже быстро, зачастую федеральные столицы. При этом доступность обучения растет: в 2020-м, например, колледжу смогли выделить 19 новых бюджетных мест.