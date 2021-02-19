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19.02.2021 09:10
Рубрика: Происшествия

В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам

Текст: Татьяна Воробьева

Жительница Кондинского района Югры стала жертвой своей собственной сознательности и желания помочь правоохранительным органам: 48-летняя женщина отдала более двух миллионов рублей мошенникам, которые звонили ей от лица полиции.

"Несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представился сотрудником управления МВД России по ХМАО - Югре и заявил, что проводятся оперативные мероприятия по выявлению и задержанию мошенников, а также - по пресечению каналов утечки персональных данных из банков", - сообщает пресс-служба главка.

Фото: Олеся Курпяева
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Причем звонивший подчеркнул: вся озвученная им информация является сугубо служебного характера и разглашению не подлежит. Женщина согласилась помочь и в течение следующих нескольких дней по указанию лжеполицейких перевела на "киви-кошелек" сначала свои сбережения (более 800 тысяч рублей), а затем еще взятые в кредит миллион сто тысяч.

Югорчанка догадалась, что попала на удочку мошенников, как только "стражи порядка" перестали выходить на связь, а сама она позвонила в дежурную часть окружного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Аферистов разыскивают.

"Помните - сотрудники полиции не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа, - предупреждает пресс-служба ведомства. - Если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, сразу же свяжитесь с дежурной частью по номеру телефона, указанному на официальном сайте МВД".

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