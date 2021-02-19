На Урале бомбы и наркотики будут искать с помощью экспресс-детектора

Уральские сотрудники ведомственной охраны Минтранса учатся работать с новым экспресс-детектором "ГРИФ-2".

- Этот прибор поможет ведомственной охране находить и быстро идентифицировать вещества, которые запрещено проносить в зоне транспортной безопасности, такие как взрывчатка и наркотики, - сообщает пресс-служба ведомства, подчеркивая, что устройство эффективно и при низких температурах, что для северных широт немаловажно.

Теоретическую лекцию для стрелков провел представитель компании-разработчика прибора. До конца февраля пройдут практические занятия уже непосредственно на постах охраны.

Если устройство хорошо себя покажет, его будут использовать при досмотре пассажиров и персонала на контрольно-пропускных пунктах - это аэропорты, автовокзалы, речные порты и мосты на территории Уральского федерального округа, Коми и Якутии. Всего в зоне ответственности ведомства - около 90 объектов. За прошлый год на них пресекли более 1200 нарушений.