На Урале двое мужчин пытались нелегально продать 66 изумрудов

В Свердловской области в суд передано уголовное дело о попытке продать 66 изумрудов. Фигуранты - уроженец Казахстана 1967 года рождения и коренной уралец 1968 года рождения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в 2020 году один из задержанных жил рядом с предприятием по добыче драгоценных камней в Асбесте и имел знакомых среди сотрудников, чем и воспользовался, приобретя изумруды в необработанном виде. Второй мужчина нашел клиента для сделки.

- В роли покупателя - коллекционера, по легенде прибывшего на встречу из Москвы, выступил оперуполномоченный. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ брали реализаторов после того, как те продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей, - рассказал Горелых.

Отмечено, что драгоценности весом порядка четырех килограммов изъяли и отправили на минералогическую экспертизу.

Полицейские совместно с ФСБ завершили расследование по статье о незаконном обороте изумрудов. Семь томов материалов уголовного дела переданы в суд Асбеста для рассмотрения по существу.