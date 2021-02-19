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19.02.2021 18:38
Рубрика: Общество

Спасли тысячи тонн воды

Школьники отправили батарейки на утилизацию
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
На первой в стране линии по переработке отслуживших свой срок элементов питания в Челябинске кипит работа. В рамках школьного проекта "Экозабота" при поддержке нацпроекта "Экология" школьникам удалось собрать более 425 тысяч батареек - 10 тонн. В акции приняли участие три тысячи школ из 30 регионов России.

В безобидных на вид элементах питания содержатся вредные вещества четвертого класса опасности, которые в чистом виде в природе почти не встречаются. Каждая выброшенная батарейка может загрязнить 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Однако люди продолжают выбрасывать их вместе с другим бытовым мусором. Достучаться до взрослых оказалось проще через детей.

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Летом прошлого года в России дали старт марафону по сбору батареек в школах. А сегодня уже готовятся к подведению первых итогов и награждению самых активных.

- Обычно наиболее крупные партии сырья мы получаем на переработку перед новогодними праздниками, когда люди традиционно избавляются от всего ненужного, - сообщил "РГ" директор предприятия-переработчика Владимир Мацюк. - Но в этом году благодаря "Экозаботе" у нас два "праздника" и возросшая нагрузка.

Челябинское предприятие способно переработать до пяти тысяч тонн батареек в год. Когда в 2017 году открывали линию, вопрос нехватки сырья особенно не тревожил - страна-то большая! Казалось, достаточно разместить точки сбора сырья в крупных торговых сетях - особенно в ретейле бытовой техники, и дело пойдет на лад. Ведь люди, как правило, берут в магазин использованные батарейки, чтобы по ним выбрать новые. Почему бы там же их и не сдавать в утиль?

По словам Мацюка, в первый год работы поток сырья действительно рос пропорционально числу присоединившихся к акции магазинов. В 2019 году число точек сбора батареек удвоилось, а собрать в них удалось примерно столько же, сколько и в прошлые годы - чуть больше 500 тонн.

Каждая выброшенная батарейка может загрязнить 20 квадратных метров почвы и испортить 400 литров воды

"И мы поняли, - говорит Владимир Мацюк, - что батарейки на переработку сдают практически одни и те же люди. С ростом числа точек сбора они просто стали тратить на это меньше времени. Но основная масса населения в процесс по-прежнему не вовлечена".

Вот тогда и возникла идея подключить школы. Дети растут быстро! Не заметишь, как будут своим детям объяснять, почему выбрасывать батарейки плохо. "В Бельгии и Германии, - напоминает директор, - где в переработку идет больше половины всех проданных элементов, этих показателей тоже добились не сразу - потребовалось не менее 10 лет".

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"Экологические привычки важно формировать с детства, - согласен первый заместитель гендиректора "Федерального экологического оператора" Максим Корольков. - Без массовой культуры рационального использования продуктов нельзя выстроить безопасную и эффективную систему обращения с отходами невозможно".

Начали с малого - в школах пилотных регионов установили контейнеры для батареек, разместили плакаты и организовали дополнительные уроки, лекции и мастер-классы по популярной экологии, раздельному сбору ТКО и позитивным привычкам. Помимо прикладной задачи по сбору опасных отходов детей готовят правильно оценивать вклад человека в сохранение природы и поддержание довольно зыбкого экологического равновесия.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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