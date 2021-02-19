Новости

Гагарина представила официальную песню ЧМ по фигурному катанию в Швеции 13:26
Активно расселяющие "аварийки" регионы получат федеральные деньги раньше 13:22
Песков рассказал про график Путина 23 февраля 13:18
Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи 13:15
Россия и Беларусь согласовали дорожную карту военного сотрудничества 13:15
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет 13:13
Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале 13:12
Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию 13:11
В Красноярске Анатолию Быкову продлили арест по делу о двойном убийстве 13:10
В Ростове двое рабочих рекламной фирмы разбились насмерть 13:07
Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи 13:01
Кабмин поддержал проект об ограничении выбросов парниковых газов 13:00
Вице-мэр Воронежа задержан по подозрению в мошенничестве 13:00
Обновленный Lada Largus: объявлены цены, стартовал прием заказов 13:00
В Крыму создан оперштаб для борьбы с аномальным снегопадом 12:55
Регионы получат в 2021 году 412 новых автобусов и троллейбусов 12:32
Пожарные проверят сообщения о задымлении в Большом театре в Москве 12:18
На Дону дети-инвалиды получили право на приоритетное медобслуживание 12:17
Сергей Беляков стал главой Росгосцирка на постоянной основе 12:12
Появилось видео взрыва фейерверка у машины спикера горсовета Красноярска 12:10
МИД КНДР уточнил должность Ким Чен Ына 11:53
В Керчи за ночь выпала месячная норма осадков 11:48
"Норникель" рассказал, за счет чего выплатит штраф за ЧП в Норильске 11:46
Актер Марк Горонок попал в реанимацию 11:44
На Урале бомбы и наркотики будут искать с помощью экспресс-детектора 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 13:12
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Свердловской области дали прогноз на конец февраля и начало марта. По словам синоптиков, уральцам предстоит пережить еще один пик морозов, вероятно, последний за зимний период. Март по температуре будет обычный, но с обильными осадками.

- До конца февраля и в первую пятидневку марта будет зимняя погода, снег еще будет подсыпать, а его накопление будет происходить и в первой декаде марта, поскольку явных оттепелей пока не просматривается, - рассказала журналистам главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Фото: Пресс-служба УрФУ
Ученые с помощью годичных колец деревьев описали климат за тысячи лет

Она отметила, что средняя температура будет достаточно низкая. Ближайшие холодные дни - 23 и 24 февраля, на них придется пик морозов, которые будут, вероятно, последними в эту зиму. На юге области температура может опустить до -30 градусов, а на севере еще ниже.

- Гидрометцентр России предполагает, что температура в марте будет обычная, близкая к норме климата. А осадков может быть больше нормы. Гидрологические прогнозы могут вызывать некоторое беспокойство. Пополнение запасов снега может говорить о некоторых достаточно неблагоприятных условиях для развития весеннего половодья. Все будет зависеть от того, какая погода будет во второй половине марта, в апреле и от того, насколько быстро будет сходить снег, - сказала Галина Шепоренко.

Также она прокомментировала температурные качели, которые присутствовали на Среднем Урале в последний месяц: такие перепады были в регионе всегда, за рамки нормы они не выходят.

Зима в Екатеринбурге оказалась достаточно холодной. Пики морозов были связаны с ультраполярным вторжением с Карского моря, с Таймыра, где достаточно холодно. Большую власть получил сибирский антициклон, который этими вторжениями пополнялся и долго застаивался над районами Зауралья и Западной Сибири, формируя холодную погоду. Синоптик отметила большой контраст температур между разными районами области, а также то, что в январе в Екатеринбурге выпало 215 процентов месячной нормы снега.

Кстати

МЧС ожидает, что в марте будет теплее средних показателей. Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, весеннее половодье поэтому прогнозируется также выше нормы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков рассказал про график Путина 23 февраля
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах
МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
Москвичей предупредили о новых снегопадах и морозе в праздники
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"