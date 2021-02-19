Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале

В Свердловской области дали прогноз на конец февраля и начало марта. По словам синоптиков, уральцам предстоит пережить еще один пик морозов, вероятно, последний за зимний период. Март по температуре будет обычный, но с обильными осадками.

- До конца февраля и в первую пятидневку марта будет зимняя погода, снег еще будет подсыпать, а его накопление будет происходить и в первой декаде марта, поскольку явных оттепелей пока не просматривается, - рассказала журналистам главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что средняя температура будет достаточно низкая. Ближайшие холодные дни - 23 и 24 февраля, на них придется пик морозов, которые будут, вероятно, последними в эту зиму. На юге области температура может опустить до -30 градусов, а на севере еще ниже.

- Гидрометцентр России предполагает, что температура в марте будет обычная, близкая к норме климата. А осадков может быть больше нормы. Гидрологические прогнозы могут вызывать некоторое беспокойство. Пополнение запасов снега может говорить о некоторых достаточно неблагоприятных условиях для развития весеннего половодья. Все будет зависеть от того, какая погода будет во второй половине марта, в апреле и от того, насколько быстро будет сходить снег, - сказала Галина Шепоренко.

Также она прокомментировала температурные качели, которые присутствовали на Среднем Урале в последний месяц: такие перепады были в регионе всегда, за рамки нормы они не выходят.

Зима в Екатеринбурге оказалась достаточно холодной. Пики морозов были связаны с ультраполярным вторжением с Карского моря, с Таймыра, где достаточно холодно. Большую власть получил сибирский антициклон, который этими вторжениями пополнялся и долго застаивался над районами Зауралья и Западной Сибири, формируя холодную погоду. Синоптик отметила большой контраст температур между разными районами области, а также то, что в январе в Екатеринбурге выпало 215 процентов месячной нормы снега.

Кстати

МЧС ожидает, что в марте будет теплее средних показателей. Как отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, весеннее половодье поэтому прогнозируется также выше нормы.