Ученые из России и Ирака создали солнечный опреснитель воды

В основании дистиллятора - резервуар с морской или неочищенной водой, которая испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности крышки. Очищенный конденсат накапливается в пластиковом водосборнике в нижней части прибора.

Суть его действия объяснил разработчик и создатель Насир Тавфик Алван Алхарбави. За основу взят тот факт, что, чем меньше толщина слоя воды, тем быстрее она нагревается и испаряется. "В нашем дистилляторе вращающийся цилиндр внутри резервуара захватывает воду в виде очень тонкой пленки. В таком виде вода испаряется за считанные секунды", - говорит ученый.

Устройство четыре месяца тестировали в Екатеринбурге - летом и осенью, при ясной погоде. Предсказуемо, эффективность его оказалась выше в июле, в полдень, при самом интенсивном солнечном излучении: суточная выработка составила 12,5 литра конденсата на квадратный метр - в три раза больше, чем у мировых аналогов. Однако, уверяют разработчики, устройство работает и с рассеянным излучением, при облачности.

В будущем установку доработают: дополнят ее абсорбционным холодильником, который улучшит испарение воды и увеличит скорость конденсации за счет ультразвука, разбрызгивающего воду в виде микро-капель.

"Объем накопленной солнечной энергии увеличится на порядок, энергозатраты снизятся в разы, установка станет эффективнее, компактнее и дешевле. Скорость испарения и конденсации и повышение производительности возрастут еще в полтора-два раза, поскольку система будет работать днем и ночью", - уверен научный руководитель проекта, завкафедрой атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Сергей Щеклеин.

Авторы изобретения подали заявку на патент.