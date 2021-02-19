Уральская оборонка в пандемию нарастила выпуск гражданской продукции

Благодаря производству медицинской аппаратуры свердловские предприятия оборонно-промышленного комплекса резко повысили долю продукции гражданского назначения. Напомним, президент страны ставил задачу довести этот показатель до 30 процентов к 2025 году и до 50-ти - к 2030-му. Однако на Урале уже по итогам прошлого года ожидается 35 процентов.

Впрочем, это, конечно, усредненная цифра. Есть заводы, у которых этот показатель по-прежнему близок к нулю, а у отдельных предприятий гражданская продукция занимает уже львиную долю объема производства. Так, приборостроительный завод в 10 раз нарастил выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, а по отдельным позиция рост был 20-кратный. В результате по итогам года доля гражданской продукции достигла рекордной отметки - 94,4 процента. Как рассказал коммерческий директор предприятия Юрий Валутов, основа выручки - именно производство аппаратов ИВЛ, которых выпущено свыше 13 тысяч штук.

У оптико-механического завода, который также выпускает обширную линейку медицинских приборов, в том числе для лечения больных COVID-19, доля гражданской продукции почти достигла 41 процента - об этом сообщил заместитель гендиректора Владимир Пелихов.

По прогнозам промышленников, в 2021 году таких показателей, конечно, уже не будет: пока портфель заказов гораздо меньше прошлогоднего. Но при необходимости оборонщики готовы повторить рекорд и обеспечить российские учреждения здравоохранения медтехникой. С другой стороны, они надеются на улучшение обстановки с заболеваемостью в мире и возобновление внешнеэкономических связей, а значит, увеличение экспорта.