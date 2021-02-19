В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы города Кропачево, подписавшего акты о приемке объектов водоочистки и обеззараживания воды. Работы были проведены только на бумаге.

- Проверкой установлено, что в 2017-2018 годы и.о. главы городского поселения, выходя за пределы своих полномочий, подписала акты приемки на фактически невыполненные работы по исполнению муниципального контракта на строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Неэффективное использование бюджетных средств привело к причинению ущерба на сумму два миллиона 760 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки следственным управление СК региона теперь уже в отношении бывшего и.о. главы города, возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.