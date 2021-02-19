В Курганской области у нелегальных таксистов арестуют автомобили

Власти Курганской области решили воспользоваться статьей закона об административных правонарушениях, которая позволяет накладывать арест на транспорт, если его владелец не имеет разрешения на перевозку пассажиров. Раньше нелегальные перевозчики отделывались в основном штрафами.

Решение о переходе к более жестким мерам наказания за незаконную предпринимательскую деятельность было принято на заседании межведомственной рабочей группы в региональном департаменте экономического развития. По мнению участников совещания, в последнее время количество выданных разрешений снижается, а жалоб на нелегальных перевозчиков от жителей и предпринимателей растет. Первых не устраивает качество обслуживания, вторых - незаконная конкуренция на рынке пассажирских перевозок. Проводимые сейчас мероприятия, в том числе штрафные санкции не приносят должного эффекта, признают власти. Как оказалось, перевозчика очень трудно убедить легализовать свою деятельность и соблюдать все обязательные требования по обеспечению безопасности пассажиров.

По данным реестра на сайте департамента экономического развития, в Курганской области всего выдано 3892 разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, семь из них - в этом году.