Регионы получат в 2021 году 412 новых автобусов и троллейбусов

В 2021 году в регионы будет поставлено 412 транспортных средств для обновления парка городского пассажирского транспорта, сообщил первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк.

"На закупку городского транспорта предусмотрено пока 3,5 млрд рублей. Всего будет поставлено 412 транспортных средств - 305 автобусов и 107 троллейбусов", - сказал он в ходе совещания "Актуальные проблемы сферы общественного транспорта", организованного Общероссийским народным фронтом.

По словам замминистра, для поставок автобусов и троллейбусов отобраны 13 городских агломераций. Ингушская, Красноярская, Казанская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Самаро-Тольяттинская, Пермская, Череповецкая, Нижегородская, Ивановская, Кемеровская, Саратовская. Мероприятия по обновлению подвижного состава будут реализованы в рамках отдельного федерального проекта.

До 2024 года обновить парк городского транспорта планируется в 30 агломерациях, в 105 агломерациях до 2030 года. Для реализации планов потребуется увеличение финансирования. "Средства разительно отличаются от тех, которые у нас есть на сегодняшний день", - отметил Костюк.