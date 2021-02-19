Роспатент защитит географические наименования в системе маркировки

Роспатент сможет использовать обязательную систему маркировки товаров "Честный знак" для защиты интеллектуальной собственности, в частности, географических указаний и наименований мест происхождения товаров - вологодское масло, адыгейский сыр, башкирский мед. Трехстороннее соглашение об этом подписали Роспатент, Минпромторг и оператор маркировки "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ). Об этом сообщается в совместном пресс-релизе участников соглашения.

"Роспатент, Минпромторг России и Оператор системы маркировки товаров подписали соглашение об информационном взаимодействии. Оно направлено на обеспечение защиты интеллектуальных прав владельцев товарных знаков и обладателей исключительных прав на географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с документом Роспатент получит доступ к данным из системы маркировки, а ЦРПТ - к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации (товарных знаках, в том числе общеизвестных, а также ГУ и НМПТ).

"Предоставление доступа Роспатента к данным системы маркировки расширяет возможности для добросовестного бизнеса - как отечественного, так и зарубежного. Поскольку к внедрению маркировки готовятся молочная продукция и бутилированная вода, то особенно востребованной станет защита географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Вологодское масло, адыгейский сыр, башкирский мед - все это знаки качества", - комментирует соглашение статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, контрольные ведомства будут получать информацию о компаниях, использующих товарные знаки, на которые они не имеют прав, а также о товарах с такими товарными знаками.

Введенная в РФ обязательная система маркировки в настоящее время охватывает целый ряд товаров: меховые изделия, обувь, табачную продукцию, парфюмерию, фототовары, шины и покрышки. В январе 2021 года введена обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности, а также добровольная маркировка молочной продукции, в планах - велосипеды и упакованная вода.