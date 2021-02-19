Россияне выступят под аббревиатурой ОКР на Олимпийских играх

Напомним, что, согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), наши сборные на первенствах планеты и Олимпиадах вынуждены будут выступать без государственных символов страны и гимна.

Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться еще прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Что касается зимних Игр в Пекине, то они запланированы на 2022 год с 4 по 20 февраля.