Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing защитила чемпионский титул Азиатской серии Ле-Ман, завоевав право принять участие в легендарной суточной гонке "24 часа Ле-Мана".

На третьем из четырех этапов чемпионата, который прошел в Абу-Даби, пилоты российской команды пересекли финишную черту вторыми и третьими. Но для победы в общем зачете такого результата оказалось достаточно.

После двух побед в двух стартовых гонках в Дубае команде G-Drive Racing для защиты чемпионского титула, добытого в прошлом сезоне, по сути, оставалось просто добраться до финиша в двух заездах в Абу-Даби.

Команда G-Drive Racing завоевала поул-позиции к обеим гонкам финала сезона Азиатской серии Ле-Ман 2021 года. В пятничном марафоне с перового места стартовал экипаж №25, благодаря лучшему времени аргентинца Франко Колапино. За это оба экипажа получили по бонусному баллу в общий зачет. Стоит отметить, что российская команда завоевала все первые места на старте нынешнего сезона.

Экипажи G-Drive Racing под номером 26 и 25 пересекли финишную прямую вторым и третьим соответственно, пропустив вперед себя только JOTA, но в общем зачете российская команда досрочно одержала победу в серии, став недосягаемой для преследователей вне зависимости от результатов заключительного этапа.

"После мощного старта сезона мы не расслабляемся и нацелены закрепить успех в Абу-Даби, чтобы второй раз подряд стать чемпионами азиатский серии Де-Ман и получить автоматический пропуск на старт легендарного марафона "24 часа Ле-Мана" - говорил перед стартом спортивный менеджер G-Drive Racing Роман Русинов, уступивший место за рулем прототипа молодым гонщикам.