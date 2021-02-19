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С 1 марта по 25 апреля состоится фестиваль по ИИ и программированию

19.02.2021 / 10:45

С 1 марта по 25 апреля состоится третий Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode Festival.

Фото: Из архива Антона Нижникова
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Мероприятие пройдет в смешанном формате, участие бесплатно, регистрация доступна на официальном сайте. Программа составлена таким образом, что задания интересны для участников с разными уровнями подготовки. Основная цель фестиваля - популяризация IT-образования, привлечение в профессию школьников и студентов. Для профессионалов - это возможность повысить квалификацию.

"Сегодня дефицит кадров в IT- отрасли составляет около миллиона человек, а среди топовых специалистов около 200 тысяч человек. Это создает уверенность в том, что сегодняшний школьник, который старается повысить качество своего образования, участвуя таких фестивалях, будет востребован на рынке труда, а состоявшийся профессионал может продолжать свой карьерный рост, повышая квалификацию", - заявил один из инициаторов фестиваля, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

За прошлый год участниками весеннего и осеннего фестивалей RuCode стали более 13 тысяч человек из 82 регионов России. В этом году он пройдет в несколько этапов. Онлайн-курсы начнутся с 1 марта. На подготовку к следующим этапам отведен месяц. В апреле начнется отбор на интенсивы по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Завершающим этапом направления по искусственному интеллекту станет чемпионат 24 апреля, который пройдет в виде презентации лучших решений участников. Направление по программированию завершится чемпионатом 25 апреля. Участники с дипломом высшего образования, прошедшие интенсивы, получат диплом государственного образца о повышении квалификации, а студенты и школьники - сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования.

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Фото: Александр Емельяненков / РГ
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