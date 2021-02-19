Сегодня газете "Труд" исполнилось 100 лет

Известно, что газета живет один день. Но если выходит ежедневно - может прожить сто лет и даже стать национальным достоянием. От чего это зависит? От главного редактора, от его смелости, порядочности и профессионализма. От журналистов газеты, от их ума и таланта. От владельцев газеты, от их понимания того, чем они владеют. От власти, от ее представления о том, что такое национальное достояние.

"Труду" везло с журналистами. Среди них были и есть замечательные перья, умные, профессиональные, талантливые. На мой взгляд, не всегда везло с главными редакторами. Хотя столетие "Труд" встречает с замечательным главным - Валерием Симоновым. Думаю, газете не повезло с владельцами - так называемыми бизнесменами - братьями Ананьевыми: вряд ли они и сегодня в состоянии отличить бумагу с буквами от бумаги с новостями (Newspaper). Повезло ли "Труду" с властью - покажет время. Главное, чтобы власть не забывала, что "Труд" - это национальное достояние, как "Большой", как Гагарин, как Калашников... Национальные достояния - это то, в чем живет история страны, чем могут гордиться современники, их дети и внуки.

"Труд" - национальное достояние. Он - живая энциклопедия советского века России. Века и чудовищного, и прекрасного. Хотите узнать почему - читайте подшивку "Труда".

Из этой подшивки я выбрал то, что мне по душе - фотографии замечательного корреспондента газеты - фронтовика Самария Гурария. Помните, как в песне Константина Симонова "С "Лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли". Так вот, он прошел по жизни с "Лейкой". То, что вы видите сейчас, - всего лишь девять мгновений века "Труда", века нашей страны, нашей истории.

1. Самарий Гурарий - автор этих фотографий, корреспондент "Труда".

2. Таким был Елисеевский гастроном до войны.

3. Уходят от оккупантов.

4. Военкоры.

5. Черчилль и Рузвельт в Ялте.

6. Хрущев стреляет.

7. Едут по Берлину наши казаки.

8. Брежнев в гостях у народа.

9. Сахаров. Вышел из строя.