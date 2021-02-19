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Текст:   Марина Трубилина 
20:02 19.02.2021

Семейную ипотеку расширят на строительство индивидуальных домов

Правила выдачи льготных кредитов на строительство домов семьям с детьми разработал Минфин. Предполагается, что программа заработает уже с 1 марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: diy13 / istock
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Речь идет о расширении программы "Семейной ипотеки" - кредиты по низкой ставке можно будет получать на строительство частных домов. Воспользоваться программой могут семьи, в которых в 2018-2022 годах родился второй или третий ребенок.

Кредиты по сниженным ставкам будут выдавать на строительство индивидуального жилого дома или на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Поскольку до завершения строительства сам дом не может стать предметом залога по кредиту, устанавливаются другие способы обеспечения - в частности, передача в залог другой недвижимости или поручительство.

Минимальный первоначальный взнос по кредитам - 15%. Он будет рассчитываться от стоимости дома с участком или участка и цены договора подряда. Предполагается, что банки будут выдавать эти кредиты по ставке не выше 6% годовых. А из бюджета им компенсируют расходы до уровня ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5,5 процентных пункта.

Фото: iStock
Банк России проведет эксперимент по "зеленой" ипотеке

По этим правилам, как предполагают в Минфине, будет выдано около 20,8 тысячи кредитов на строительство домов площадью около 2,8 млн кв.м. Общая сумма кредитов будет около 79 млрд рублей.

Кроме того, проектом предусмотрено снижение на 1 процентный пункт (до уровня ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта) размера возмещения кредиторам недополученных доходов по кредитам в рамках льготной ипотеки.

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