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19.02.2021 01:00
Рубрика: Общество

Сердечники начнут получать бесплатные лекарства

Текст: Ольга Игнатова
Правительство России выделило 10 млрд рублей на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска, перенесших инфаркты и инсульты, стентирования и операции на сердце.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Регионам из федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме. Программа обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает нам спасти тысячи жизней", - подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Доставлять рецептурные лекарства предложили по почте

Как напомнили "Российской газете" в ведомстве, в прошлом году стартовала специальная программа лекарственного обеспечения россиян с проблемами сердца и сосудов. Она предполагает предоставление бесплатных лекарств для реабилитации людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию.

Таким пациентам после лечения в клинике обязательно нужно продолжать лекарственную терапию в домашних условиях. Лечащие врачи выписывают препараты, которые расширяют сосуды головного мозга, снижают давление и уровень вредного холестерина в крови, нормализуют сердечный ритм и др. Программа Минздрава предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований: Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Варфарин, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, Тикагрелор, Эналаприл.

В Минздраве подчеркнули, что программа по бесплатному лекарственному обеспечению сердечников продлена до 2023 года.

В ведомстве также подчеркнули, что выдача бесплатных лекарств реально помогает - без этого многие люди с невысокими доходами, даже перенесшие инфаркты и стентирования, часто пренебрегают назначениями врачей, не принимают таблетки - это приводит к повторным и, часто, летальным катастрофам.

Будет создана платформа для обеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями

По данным Минздрава России, наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питание и низкую физическую активность. Мероприятия по снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний заложены в национальном проекте "Демография".

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