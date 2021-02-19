Сергей Беляков стал главой Росгосцирка на постоянной основе

Росгосцирк получил нового гендиректора - на этот пост избран Сергей Беляков, с декабря находившийся в должности временно исполняющего обязанности руководителя учреждения. Назначение состоялось по итогам конкурса, в финальном этапе которого приняли участие 12 кандидатов.

Среди требований к тем, кто претендовал на должность главы Росгосцирка, - высшее образование, опыт работы в цирковой сфере и на руководящей должности не менее одного года. Всего на участие в конкурсе подали 15 заявок, а до финального этапа дошли 12 человек. Все они представили свои программы развития Росгосцирка.

"В результате голосования членов комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков", - говорится на сайте министерства культуры РФ.

Беляков работает в Росгосцирке с 2016 года. Ранее он руководил Ижевским зоопарком, занимал пост директора государственного цирка Удмуртии. Предыдущий гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин ушел с этой должности в конце прошлого года.

Тем временем

Цирки постепенно начинают возобновлять представления. Первые после пандемии встречи со зрителями прошли 14 февраля. Еще часть учреждений - а всего в системе Росгосцирка их 38 - будет готова радовать представлениями с марта.