Сериал-приквел "Гремлинов" продлили на 2-й сезон еще до премьеры

Похоже, на стриминге HBO Max абсолютно уверены в успехе сериала "Гремлины: Секреты могвая" (Gremlins: Secrets of the Mogwai), который станет анимационным приквелом истории, рассказанной в полнометражках 1984 и 1990 годов.

Иначе чем еще объяснить тот факт, что шоу было продлено на второй сезон еще до премьеры первого - соответствующее заявление сделано в рамках виртуального пресс-тура. Об этом сообщил Deadline.

Сериал, речь в котором пойдет о приключениях юного мистера Винга и его могвая Гизмо, продюсируют Amblin Television и Warner Bros Animation.

Сценарист и продюсер - Це Чун (сериалы "Однажды в сказке", "Готэм"). Роли в оригинале озвучат Исаак Вонг (Винг), Эй.Джей. Локасцио (Гизмо), Мин-На Вень, Габриэль Грин и Мэттью Риз.

В первом сезоне заявлены десять эпизодов. Премьера - в текущем году.