Снежные бури мешают вакцинации от коронавируса в США

Из-за обрушившихся на США снежных бурь во многих районах страны начались перебои с поставками вакцины от коронавируса, сообщает издание The Wall Street Journal.

В частности, нарушены поставки из двух больших центров распределения препаратов, находящихся в Мемфисе, штат Тенесси и в Луисвилле, штат Кентукки. Это привело к отсрочкам вакцинации в Нью-Йорке, а также в штатах Джорджия и Калифорния. Ранее по причине холодов и снежных заносов прервали работу многие центры вакцинации и забора анализов в штатах Техас и Миссисипи. Кроме того, снег мешает гражданам добраться до пунктов вакцинации.

Дополнительную угрозу представляют отключения электричества, вызванные непогодой, поскольку вакцину необходимо хранить при низких температурах, и при отключении холодильников ее срочно приходится распределять по другим хранилищам, где нет перебоев в подаче электроэнергии.