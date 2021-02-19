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19.02.2021 17:11
Рубрика: В мире

США возвращаются в Парижское соглашение по климату

Текст: Константин Волков

Вашингтон возвращается в Парижское соглашение по климату, из которого Америка вышла летом 2017 года при президенте Трампе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: phys.org
Доказано изменение климата из-за нарушения магнитного поля Земли

Новый президент США Джозеф Байден подписал документ о возвращении в протокол 20 января, в первый же день своего пребывания на посту. По истечении 30 дней, как положено по протоколу, США снова стали участником климатического соглашения.

Как подчеркнул Блинкен, "Вашингтон будет включать тему изменения климата в самые важные двусторонние и многосторонние обсуждения на всех уровнях... Реагировать на реальные угрозы, исходящие от изменения климата, и прислушиваться к нашим ученым - это находится в центре приоритетов нашей внутренней и внешней политики".

Это жизненно важно для вопросов национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах, говорится в заявлении госсекретаря.

Парижское соглашение, созданное в декабре 2015 года, стало продолжением Киотского протокола. Главная задача Соглашения - удержать рост глобальной температуры ниже 2 градусов Цельсия. Для этого в первую очередь необходимо, согласно представлениям многих представителей современной науки, снизить выброс углекислого газа в атмосферу.

В мире США Парижское соглашение по климату

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