США вводят санкции против 43 граждан Беларуси

Вашингтон введет санкции против 43 граждан Беларуси. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сказано в документе, 18 февраля Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 43 физических лиц Беларуси, "ответственных за подрыв демократии".

Под ограничения подпадают официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители и рядовой состав правоохранительных ведомств, судьи и прокуроры, принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам несанкционированных акций, а также административный состав высших учебных заведений, возражавший против участия студентов в манифестациях. При этом конкретные лица названы не были.

Ранее США уже ввели санкции против 66 граждан Беларуси.