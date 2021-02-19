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Рубрика: В мире

Times: Более 7 тысяч боевиков ДАИШ появились в Ираке во время пандемии

Текст: Максим Макарычев

Около семи тысяч боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") воспользовались пандемией коронавируса, чтобы появиться в Ираке. По словам курдского генерала Сирвана Барзани, командира отряда пешмерга, дислоцированного в Эрбиле, отсутствие операций против группировки в регионе дало джихадистам возможность выбраться из укрытия.

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В интервью The Times Барзани сказал, что группировка по-прежнему представляет "большую угрозу для всего мира". Он добавил, что во время пандемии многие боевики сбрили бороды и представлялись сотрудниками НПО или гражданских миссий.

В марте 2019 года последний редут террористов - небольшая территория под названием Багхуз в Сирии - был захвачен курдскими силами, что означало конец группировки как "территориальной силы". В прошлом году Масрур Барзани, премьер-министр автономного региона Иракский Курдистан, предупредил, что группировка удвоила количество боевиков, которые у нее были, когда она начал захватывать территории в Ираке и Сирии в 2014 году. По его словам, хотя ДАИШ потеряло всю свою территорию и большую часть своего руководства, еще в прошлом году у нее было около 20 тысяч боевиков, разбросанных по Ираку и Сирии, вербуя еще больше новых террористов в свои ряды, чем ранее.

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