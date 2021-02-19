Туристический автобус с шестью россиянами попал в аварию в Египте

На трассе Шарм-эш-Шейх - Каир произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились шесть россиян. Никто из них, по счастью, серьезно не пострадал. Об этом сообщает 19 февраля посольство РФ в Египте на своей странице в Facebook.

"По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-Эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал, - говорится в сообщении дипмиссии. - Им была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведен врачебной осмотр и рентгенологические исследования. Угрозы жизни россиян нет. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели".

В автобусе находились около 60 туристов из разных стран. Известно, что трое граждан Украины были госпитализированы с травмами.