Ученые выяснили, сколько лет жизни потеряло человечество из-за коронавируса

В результате пандемии коронавируса человечество потеряло свыше 20 миллионов лет жизни, говорится в исследовании ученых университета Помпеу Фабра в Барселоне.

Для проведения анализа специалисты взяли данные по числу жертв COVID-19 в 81 стране мира, затем эксперты сравнили разницу между возрастом, в котором человек скончался от коронавирусной инфекции, со средней продолжительностью жизни в каждом из сильно пострадавших государств. Отмечается, что для вычислений исследователи воспользовались методом "Потерянные годы жизни" (Years of potential life lost), который позволяет рассчитать средний возраст, до которого мог бы прожить человек, если бы не ушел из жизни раньше времени.

"В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни, - цитирует "Газета.Ru" слова одного из исследователей, доктора Эктора Ароласа. - 16 лет на каждую смерть".

Стоит отметить, что проведенное исследование не учитывало число лет, потерянных в результате смертей, которые лишь косвенно связаны с COVID-19, хотя, по словам ученых, те, кто умер в результате сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, потеряли также много лет жизни из-за пандемии.